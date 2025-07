Economia | Lavoro gli occupati crescono del 3,9% | le figure più ricercate e quelle ' irreperibili'

L’economia livornese si trova in un momento di grande fermento e sfide, con gli occupati in crescita del 39% e le figure professionali più richieste e irreperibili che evidenziano un mercato del lavoro dinamico ma complesso. Durante la presentazione del Rapporto strutturale 2024 alla Camera di Commercio, il presidente Riccardo Breda ha sottolineato come questa fase di incertezza possa rappresentare sia un'opportunità che una sfida per il territorio, invitando a strategie mirate per valorizzare il potenziale locale.

L'economia livornese vive una fase di incertezza. A sottolinearlo, nell'ambito della presentazione del Rapporto strutturale sull'economia delle province di Livorno e Grosseto nel 2024, presentato nella giornata di ieri venerdì 11 luglio alla Camera di Commercio, è il presidente Riccardo Breda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

