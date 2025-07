Come stanno andando le inchieste sulla proprietà del Milan

Le inchieste sulla proprietà del Milan continuano a destare interesse e suspense, con molti interrogativi irrisolti. Nonostante gli sforzi della procura di Milano e di altri organi investigativi, il nodo sulla reale titolarità del club rimane avvolto nel mistero. Da anni, magistrati e investigatori cercano di fare luce su chi sia l’effettivo proprietario, ma le risposte ancora sfuggono, alimentando dubbi e attese. È un enigma che potrebbe presto svelarsi o complicarsi ancora di più.

Di chi è l’effettiva proprietà del Milan? Da anni la procura di Milano - e non solo lei - si sta esercitando su questo tema senza riuscire a venirne a capo. Lo aveva fatto il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale - con i pm Paolo Storari prima e Paola Biondolillo poi - dopo che la Fininvest di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

