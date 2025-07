Carlo Zardo cerca di fermare la lite e viene colpito con un pugno in faccia da un marocchino | Mi ha quasi preso l' occhio

Carlo Zardo, nel tentativo di sedare una lite a Castelcucchio, è stato improvvisamente aggredito con un pugno in faccia, rischiando di perdere l'occhio. La scena, tra tensione e shock, evidenzia quanto possa essere pericoloso intervenire in situazioni di conflitto. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della gestione della violenza nei momenti di crisi.

CASTELCUCCO - «Stavo solamente cercando di appianare una discussione quando sono stato aggredito con un pugno in faccia, con un sasso o un tirapugni. Un po? più su e mi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carlo Zardo cerca di fermare la lite e viene colpito con un pugno in faccia da un marocchino: «Mi ha quasi preso l'occhio»

