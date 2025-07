Figlia disabile e madre anziana alla famiglia arriva l’avviso di sfratto | Così salteranno pure le terapie domiciliari

Una famiglia vulnerabile di Chieti si trova sull’orlo di una crisi: una madre anziana e due figlie, di cui una con disabilità grave, rischiano di perdere la loro casa e le cure essenziali. L’istanza di sfratto mette in pericolo il loro equilibrio, soprattutto quello terapeutico della piccola autistica. Una richiesta di comprensione e tempo potrebbe fare la differenza. La solidarietà può ancora fare la differenza in situazioni così delicate.

Sta per essere sfrattata una donna che vive con le sue due figlie minori, una delle quali con una grave disabilità, e con l’anziana madre. Accade in provincia di Chieti, dove la donna non contesta la restituzione dell’immobile, ma chiede solo tempo, qualche settimana in più per poter preparare con gradualità il trasferimento e preservare l’equilibrio terapeutico della figlia autistica. La ragazzina, infatti, segue quattro sedute domiciliari settimanali con operatori specializzati della Asl, che rischiano di essere interrotte bruscamente. A raccontare la vicenda e a lanciare un appello alle istituzioni è l’associazione Autismo Abruzzo Aps, che chiede il rinvio dello sgombero per consentire alla famiglia di trovare una sistemazione adeguata senza traumi. 🔗 Leggi su Open.online