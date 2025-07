Programmi tv domenica 13 luglio 2025 | film e spettacolo in prima serata

Se la tua domenica sera invita al relax e alla scoperta di nuovi intrattenimenti, il palinsesto del 13 luglio 2025 non deluderà le aspettative. Dalla commedia ai thriller, passando per spettacoli di grande successo, ogni appassionato troverà qualcosa di coinvolgente da guardare. Scopriamo insieme i programmi e i film imperdibili in prima serata, perché questa notte televisiva promette emozioni e sorprese senza fine.

Su Rai Uno Imma Tataranni, su Canale 5 Chelsea-Paris Saint Germain. Guida ai programmi Tv della serata del 13 luglio 2025. La serata televisiva di domenica 13 luglio 2025 si preannuncia ricca di proposte cinematografiche e fiction per tutti i gusti, con un palinsesto che spazia dal thriller d’azione alla commedia, passando per il dramma e il mistero. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa possiamo aspettarci. FILM. Alle 21.20 su Rai 4, va in onda Endangered Species – Caccia mortale, un survival thriller ambientato nella savana africana. Una famiglia americana in vacanza in Kenya si ritrova isolata e in pericolo dopo un attacco da parte di un rinoceronte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv domenica 13 luglio 2025: film e spettacolo in prima serata

In questa notizia si parla di: serata - luglio - programmi - domenica

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - I dati Auditel di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, ci regalano un quadro avvincente degli ascolti televisivi: tra informazione, spettacolo, fiction e film, scopriremo quale programma ha conquistato il pubblico e vinto la gara degli ascolti.

Stasera in TV domenica 6 luglio 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata Vai su Facebook

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 6 luglio; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 6 Luglio, in prima serata; Programmi tv stasera 6 luglio 2025: una domenica ricca di emozioni.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 6 luglio - Pino Insegno conduce insieme a Roberto Ciufoli la seconda puntata dello show comico, che porta sul palco l’Italia autentica e spontanea. Riporta msn.com

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 6 Luglio, in prima serata - Stasera in TV, Domenica 6 Luglio 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... Si legge su msn.com