Softball | tutto facile per Bollate nel sabato di Serie A1 Sweep per Forlì Macerata e Thunders

La penultima giornata valida per la Regular Season della Serie A1 2025 di softball si chiude con gli sweep della capolista Bollate, di Forlì di Macerata e delle Metalco Thunders, sintesi di un sabato a tratti a senso unico.  Ma andiamo con ordine. La capolista MFK ha conquistato la serie battendo una compagine ostica come quella di Saronno con due risultati di misura: 3-4 ed 1-2. Bene anche la Italposa, la quale ha passeggiato a casa di Rovigo imponendosi per 12-0 e per 2-0. Tutto facile anche per le Thunders, abili ad arginare la Pubbliservice Parma per 6-0 e per 7-0, oltre che per Macerata, mattatrice su Collecchio per 8-5 e 5-4. 🔗 Leggi su Oasport.it