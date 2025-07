Ghost of Yotei l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

L’attesa per Ghost of Yotei, in uscita il 2 ottobre 2025, si arricchisce di novità con edizioni speciali di PS5 Slim e Pro, cover dedicate e controller ispirati al gioco. Tuttavia, l'assenza di una cover ufficiale per la PS5 originale ha deluso molti fan, specialmente tra i primi acquirenti del 2020, che speravano in un accessorio dedicato per valorizzare la loro console. La questione rimane aperta: sarà questa la volta buona per una cover ufficiale?

L’uscita di Ghost of Yote i, prevista per il 2 ottobre 2025, sarà accompagnata anche dal lancio di nuove edizioni personalizzate di PS5 Slim e PS5 Pro, cover dedicate e due controller DualSense ispirati all’estetica del gioco targato Sucker Punch. Tuttavia, l’assenza di una cover ufficiale per la PS5 originale ha generato malumore tra i fan di lunga data. Molti utenti su Reddit, in particolare chi ha acquistato la PS5 al lancio nel 2020, hanno infatti manifestato frustrazione e delusione per la mancata possibilità di personalizzare la propria console con i colori di Ghost of Yotei. Il post principale che segnala la mancanza di compatibilità delle nuove cover ha già superato 1800 upvote, il segno evidente di un malcontento diffuso. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

