Trump all’Ue | Dazi al 30% dal 1 agosto I settori e i Paesi più colpiti

Dal 1° agosto, se confermati, i nuovi dazi del 30% annunciati da Trump minacciano di scuotere l'economia europea. Settori strategici e paesi chiave si trovano nel mirino di questa politica commerciale, pronta a influenzare centinaia di miliardi di scambi. La sfida tra Stati Uniti e Unione Europea si intensifica, lasciando imprese e cittadini in attesa di sviluppi cruciali per il futuro commerciale globale.

(Adnkronos) – Dal primo agosto, se confermati, i nuovi dazi Usa del 30% sui prodotti europei minacciano di colpire settori strategici dell’economia Ue. Il provvedimento, annunciato da Donald Trump per correggere lo “squilibrio commerciale” a svantaggio degli Usa, rischia di colpire duramente esportazioni per centinaia di miliardi. L’Ue, che nel 2024 ha scambiato beni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump all’Ue: “Dazi al 30% dal 1 agosto”. I settori e i Paesi più colpiti

