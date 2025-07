Baseball | San Marino batte Grosseto e si assicura il secondo posto in regular season

Nell'entusiasmante cornice della Serie A 2025 di baseball, San Marino si distingue con una vittoria schiacciante contro Grosseto, assicurandosi il secondo posto in classifica. Questo risultato non solo evidenzia la loro forza, ma anche come la penultima giornata stia scolpendo i futuri assetti dei playoff, influenzando l’intera struttura del girone A e oltre. La stagione entra nel vivo: scopriamo come questa vittoria possa cambiare le carte in tavola.

Verdetti importanti per quel che riguarda il girone A della Serie A 2025 di baseball. Nel prosieguo della penultima giornata dello stesso, infatti, va delineandosi la struttura sia della classifica che di quelli che poi saranno i playoff, che verrà completata dagli accadimenti degli altri quattro raggruppamenti. Ma andiamo con ordine. San Marino, per agguantare in via matematica il secondo posto, fa le cose in grande andando a vincere per 12-2 contro il BBC Grosseto, prendendosi la rivincita con tanto di manifesta. Tutto si indirizza già nei primi tre inning, che complessivamente finiscono 5-2 con parecchio ardore da parte dei vari Angulo e Celli (solo per dirne due). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: San Marino batte Grosseto e si assicura il secondo posto in regular season

