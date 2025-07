Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso e Altieri Degrassi dettano il passo dopo la style Solo Dance agli Italiani

Il pattinaggio artistico a rotelle si fa sempre più avvincente, con Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi che continuano a scrivere la loro storia di successi. Dopo aver dominato le prove di coppia, i campioni mondiali si impongono anche nella Solo Dance, regalando emozioni e sorprese sugli anelli del Pala Igor di Novara. L’atleta emiliana ha raggiunto un nuovo traguardo, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria abilità e determinazione.

Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi continuano a dettare legge, anche in campo individuale. Dopo aver dominato in lungo e in largo la prova delle coppie di danza i Campioni Mondiali in carica si sono imposti nella style della Solo Dance, gara che di fatto chiuderà i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in fase di svolgimento al Pala Igor di Novara. L’atleta emiliana nello specifico è scollinata sopra quota 70 punti prendendo in largo con il miglior riscontro nel secondo punteggio, di cinque lunghezze superiore alla concorrenza. Al netto infatti di tre elementi valutati con il massimo del livello (cluster, travlling e footwork sequence) e della solita importante qualità di esecuzione, l’allieva di Beatrice Lotti ha ricevuto l’assegnazione di livello 2 nel pattern di danza obbligata, fattore che ha depotenziato uno score comunque oltremodo elevato, ovvero 72. 🔗 Leggi su Oasport.it