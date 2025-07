Mosca | Kiev rimanda gli ex prigionieri di guerra al fronte | Lavrov incontra Kim Jong Un | Rafforzata cooperazione militare Russia-Corea del Nord

Tra mosse strategiche e alleanze in evoluzione, Mosca e Pyongyang rafforzano la loro cooperazione militare, mentre Kiev rimanda gli ex prigionieri di guerra al fronte. Lavrov incontra Kim Jong Un, unendo le forze e lanciando un chiaro messaggio di sfida a Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, avvertendoli di non creare un'alleanza di sicurezza contro la Corea del Nord. In questo scenario complesso, le dinamiche geopolitiche si intensificano, aprendo nuovi scenari di tensione e alleanze.

Il ministro degli Esteri russo ricevuto dal leader nordcoreano ha messo in guardia Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone dal formare un'alleanza di sicurezza contro Pyongyang.

