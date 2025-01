Ilgiorno.it - Schianto, muore sessantenne. Con il monopattino finisce contro un furgone

Due tragedie sulle strade della provincia di Pavia. Giovanni Somma, 60enne di Magherno, è morto ieri sera al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dov’era stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso, con le manovre di rianimazione ancora in corso. È stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, rianimato a lungo sul posto dell’incidente avuto con il. A Copiano sulla Sp9, viaggiava in direzione di Vistarino quando è stato urtato e investito da un. L’incidente è successo poco dopo le 17.30 di ieri. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada di Pavia, intervenuta con la pattuglia per i rilievi. Sta di fatto che ildel 60enne è rimasto incastrato sotto il, mentre il conducente è stato sbalzato sul cofano ed è finitoil parabrezza anteriore delprima di terminare sull’asfalto privo di conoscenza.