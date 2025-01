Roma si tinge di pet friendly con Quattrozampeinfiera | appuntamento l’8 e il 9 febbraio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025- L’8 e il 92025,si prepara a trasformarsi nel paradiso degli amanti degli animali con, il grande festival dedicato al mondo dei pet. Presso il Padiglione 3 di Fiera, si svolgerà un evento unico nel suo genere: una festa che celebra il legame speciale tra esseri umani e amici a quattro zampe, offrendo un programma ricco di attività, spettacoli, novità e tanto divertimento.Un’esperienza da vivere insieme al proprio petè l’unico evento in Italia dove non solo è consentito portare il proprio animale, ma è anche caldamente consigliato! Durante il weekend, padroni e pet potranno cimentarsi insieme in numerose attività pensate per divertire, educare e rafforzare la loro relazione. Dai momenti di formazione sulla salute e il benessere animale agli spettacoli interattivi e alle aree di socializzazione, ci sarà qualcosa per tutti i gusti e tutte le età.