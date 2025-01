Thesocialpost.it - Rebecca Wylie Simms, morta la food blogger amata dalle star di Hollywood: “C’è stata una complicazione in sala operatoria”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’improvvisachirurgica ha spezzato la vita di, nota imprenditrice ecaliforniana. Conosciuta come “Boo” dai suoi amici e dagli oltre 81mila follower su Instagram,è scomparsa lunedì a soli 39 anni, lasciando il marito Sean e due bambine, Mavis e Lou, di tre e due anni. Laera co-fondatrice, insieme alla sorella gemella SarahHendrix, di “Lady & Larder”, un negozio di formaggi e salumi gourmet a Santa Monica diventato un punto di riferimento per le celebrità di. La notizia della sua morte ha scosso la sua vasta community online e il mondo imprenditoriale, suscitando centinaia di messaggi di cordoglio sui social.Leggi anche: Lutto per Antonio Albanese: èla madre Maria AssuntaIl dolore della sorella Sarah e della famiglia“È con profonda tristezza che condivido la devastante perdita della mia sorella gemella e co-fondatrice, Boo, che è tragicamente deceduta questa settimana a causa di unachirurgica”, ha scritto Sarah in un post pubblicato sull’account Instagram dell’azienda.