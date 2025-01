Ilrestodelcarlino.it - ’Partire, tornare, restare’. Ecco il seminario sulle aree interne

Interessantea Montedinove per analizzare le prospettive per ledel Piceno sul tema, restare: una riflessione dalla prospettiva delle terre alte del Piceno’. L’incontro ha voluto mettere a confronto esperti e studiosi con amministratori locali, associazioni e cittadini coinvolti nella complessa discussionecriticità eprospettive per ledella regione e del piceno. Oltre agli interventi dell’economista Antonio Calafati e del sociologo Marco Giovagnoli, di grande stimolo le riflessioni della professoressa Maria Giovanna Bosco, Valerio Temperini e Matteo Belletti dell’Università Politecnica delle Marche. Modelli economici, politiche agricole, conoscenza delle dinamiche territoriali e sociali, ma soprattutto proposte concrete da opporre alle criticità sempre più marcate che gravano sui paesi.