Lanazione.it - Oggi l’inaugurazione dell’anno accademico e la lectio su ’I mille sicomori di Rafah’

Leggi su Lanazione.it

Con la lezione ’Idi Rafah. Per una storia globale della Palestina, umana e non umana’ tenuta da Paola Caridi si aprirà stamani alle 10.30 la cerimonia di inaugurazioneall’Università per Stranieri. Paola Caridi è saggista e giornalista: dal 2001 al 2003 è stata corrispondente dal Cairo per Lettera22, associazione di cui è fondatrice e presidente; si occupa da oltre 20 anni di storia politica del mondo arabo ed ha ricevuto i premi Colomba d’Oro per la Pace (2013), Stefano Chiarini (2022) e Kapu?ci?ski per la scrittura (2024). "La lezione inaugurale - sottolinea il rettore Tomaso Montanari – sarà di Paola Caridi. Il suo profilo di acuta osservatrice del mondo arabo, la caratura di giornalista, la qualità di scrittrice e la sensibilità culturale e morale sono perfetti per ispirare il lavoro della nostra comunità accademica.