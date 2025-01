Iltempo.it - Musk, Vannacci: "Ma quale gesto fascista, era un modo per coinvolgere la folla"

«Abituiamoci: qualsiasi cosa diranno o faranno Trump,e Vance sarà scrutinata e analizzata nei minimi particolari, per trovare un qualsiasi dettaglio, insignificante che sia, che possa rievocare Hitler o Mussolini. Qua in Italia lo sappiamo: la sinistra vive solo di questo». Robertochiude così la polemica del giorno e profetizza, per l'universo progressista, quattro anni di rosicamento puro. La sinistra è impazzita per ildi Elon. Era un saluto romano? «Dopo essersi portato la mano al cuore,tende il braccio verso il pubblico e, molto sinceramente, non ho mai pensato che quello potesse essere il saluto adottato dal nazionalsocialismo e dal fascismo.Mi sembra unperl'audience, per suscitare sentimenti e passione: in quei frangenti il linguaggio del corpo è molto più importante, penetrante e diretto delle parole e, probabilmente, nell'esagerare le sue movenzeha potuto dare, solo ai rosiconi, maliziosi e disonesti e a una certa stampa in malafede ,l'impressione d irievocare periodi storici passati».