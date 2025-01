Inter-news.it - LIVE Sparta Praga-Inter 0-1: Lautaro Martinez con un gol da urlo!

è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPTraversone di Bastoni sul secondo palo verso, che si coordina alla grande e al volo batte Vindahl sotto la traversa.12? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!IN VANTAGIOOOOOOOOOOOOO10? Buon momento dell’, che adesso gestisce il pallone e con pazienza prova a scovare il varco giusto per far male.6? Incredibile Hernandez: ammonisce Dumfries per presunta simulazione nell’area di rigore dello