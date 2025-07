Lotito trasportato al Gemelli in ambulanza | Nessun malore sono le maledizioni che mi mandano

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza. Dopo le voci di un possibile malore, lui stesso ha rassicurato i tifosi e i cittadini: “Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per...”. Un episodio che ha scosso l’ambiente, ma che si è concluso con una comunicazione positiva e senza preoccupazioni.

Claudio Lotito è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza: per il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato necessario procedere con tutti gli accertamenti del caso. Ma dopo l’allarme iniziale, a rassicurare tutti sulla propria situazione è stato proprio il patron biancoceleste, prima di una nota ufficiale del suo staff. Lotito ha smentito di esser stato male: “Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti“, ha detto il senatore e presidente della Lazio al telefono con l’agenzia LaPresse. Poi ha aggiunto scherzando: “Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lotito trasportato al Gemelli in ambulanza: “Nessun malore, sono le maledizioni che mi mandano”

Un mancamento mentre era in aula per Lotito. Trasportato al Gemelli in ambulanza, ora è sotto osservazione presso l’unità coronarica del Policlinico Vai su X

