Sciopero dei treni il martedì nero dei viaggiatori

Un martedì da dimenticare per i viaggiatori italiani: lo sciopero dei treni ha paralizzato le principali città, da Roma a Napoli, da Venezia a Milano. Le stazioni si sono trasformate in scene di attesa infinita e frustrazione, testimoni di un disagio collettivo. La protesta, organizzata da USB e CUB trasporti, contro il nuovo contratto collettivo, evidenzia le tensioni nel settore ferroviario. Un episodio che lascia il segno e pone domande sul futuro dei trasporti nel nostro Paese.

Da Roma a Napoli, da Venezia a Milano. È stato un martedì nero quello dei viaggiatori in Italia. La causa è lo sciopero nazionale del personale ferroviario, organizzato da USB e CUB trasporti contro il nuovo contratto collettivo nazionale. Le immagini dalle stazioni sono significative. Lunghe file alle biglietterie. Persone in attesa, con lo sguardo alto verso il tabellone, per sapere se il proprio treno partirà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it