Il tè matcha | dalle antiche cerimonie giapponesi alla moderna rivoluzione gastronomica mondiale

Il T232 Matcha, simbolo di tradizione e innovazione, affonda le sue radici nelle antiche cerimonie giapponesi per reinventarsi nella rivoluzione gastronomica mondiale. Dalle nebbiose colline di Uji, questo raffinato tè verde in polvere incarna secoli di cultura e spiritualità , portando sulla tavola moderna un’esperienza unica e autentica. Scopri come questa polvere di giada sta conquistando il palato globale, un sorso alla volta.

Nelle nebbiose colline di Uji, a sud di Kyoto, si nasconde uno dei segreti piĂą antichi del Giappone: la produzione del matcha, un tè verde in polvere che per secoli ha rappresentato l’essenza stessa della cultura nipponica. Questa polvere di giada finissima nasce da un processo produttivo che affonda le radici nel XII secolo, quando i monaci zen portarono dall’antica Cina le prime piante di Camellia sinensis insieme ai rituali del tè. La coltivazione del matcha richiede una dedizione quasi maniacale: quattro settimane prima della raccolta, le piantagioni vengono coperte con teli di bambĂą e paglia che filtrano fino al 90% della luce solare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

In questa notizia si parla di: matcha - antiche - cerimonie - giapponesi

A quanto pare, il matcha – soprattutto quello “premium” – sta finendo. A confermarlo sono un recente comunicato stampa di Marukyu Koyamaen, una delle più antiche e rispettate case da tè del Giappone, e la decisione della storica tea company Ippodo di sos Vai su Facebook

Dovremmo smettere di bere tè matcha (almeno per un po'). Storia breve di un'ossessione da influencer; Sono andata in Giappone per capire perché tutti amano il tè Matcha; Un famoso marchio di sale da tè giapponese apre per la prima volta in Europa: a Milano.

Cerimonie giapponesi: 4 più conosciute | Eroica - Il maestro del tè (??, *teishu*) prepara il tè matcha (tè verde in polvere) con gesti precisi ed eleganti, utilizzando utensili specifici (ciotola, frustino di bambù, mestolo, ecc. Da eroicafenice.com

Tè matcha: tutte le proprietà, tipologie e usi dell’elisir giapponese - greenMe - La cerimonia del tè, di origini molto antiche, è nata in Cina inizialmente con scopo terapeutico, ... greenme.it scrive