Juventus Next Gen UFFICIALE l’addio di Nonge | cessione a titolo definitivo al Kocaelispor

La Juventus Next Gen si prepara a una nuova stagione ricca di sfide e novità. Dopo l'addio di Nonge, ceduto a titolo definitivo al Kocaelispor, il settore giovanile si stringe per affrontare il futuro con entusiasmo. Con la ripresa degli allenamenti prevista per il 24 luglio, il calciomercato continua a tenere banco, coinvolgendo anche la formazione di sviluppo. È un periodo di grandi cambiamenti, ma anche di nuove opportunità per i giovani talenti bianconeri.

In attesa della ripresa degli allenamenti, con l’inizio della preparazione estiva fissata per il prossimo 24 luglio, a farla da padrone in casa Juventus è il calciomercato, che non vede coinvolta solamente la Prima Squadra. Grande attenzione è posta anche per la formazione Next Gen, che proprio nella giornata di oggi ha salutato uno dei suoi tasselli più giovani e che negli scorsi anni era considerato una delle più grandi promesse bianconere. “È stato firmato un contratto triennale tra Joseph Nonge Boende e il nostro club, fino alla fine della stagione 20272028. Benvenuto nello nostra squadra Nonge”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

