Dune | Messiah | Il film al cinema con un nuovo titolo

Con le riprese partite da qualche giorno, Dune: Messiah pare che possa arrivare al cinema con un nuovo titolo. Contrariamente da quanto creduto fino ad oggi, il nuovo film ispirato ai romanzi di Frank Herbert NON dovrebbe essere presentato al cinema col titolo Dune: Messiah, ma più semplicemente “ Dune Part Three “, a rivelarlo un nuovo aggiornamento proveniente dal solito Variety. Anche se la notizia dovrebbe prendere di sorpresa fan e addetti ai lavori, oramai abituati a considerare il film col sottotitolo “Messiah”, non sembra poi così strana. A tal proposito, la celebre fonte ha aggiunto che la scelta di Warner Bros. 🔗 Leggi su Universalmovies.it