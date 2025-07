World Rugby U20 Championship la formazione dell’Italia per la sfida con la Georgia

L’Italia U20 scende in campo contro la Georgia nell’ultima sfida del girone C del World Rugby U20 Championship, un match che promette emozioni e spettacolo allo stadio San Michele di Calvisano. Con la qualificazione ancora da definire, ogni azione sarà determinante. Segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv, il modo migliore per vivere in prima persona questa emozionante avventura. Non perdere nemmeno un istante!

L'ultima gara del gruppo C del World Rugby U20 Championship, vede l'Italia impegnata allo stadio San Michele di Calvisano contro la Georgia. Georgia v Italia concluderà la fase a gironi dell'Italia Maschile U20, impegnata nel gruppo C del World Rugby U20 Championship. Gli Azzurrini ospiteranno allo stadio San Michele di Calvisano (calcio d'inizio alle 20:30, diretta su Rai Sport e Sky Sport Max).

Grande prova degli Azzurrini al secondo turno del World Rugby U20 Championship. Allo Stadio Luigi Zaffanella, l’Italia U20 supera di misura l’Irlanda con il punteggio di 18-16 Vai su X

Vittoria dell'#Italia U20 contro l'#Irlanda nel World Rugby U20 Championship, in campo anche il rodigino #NicolaBolognini #rugby #Rovigo Rugby Rovigo Delta Vai su Facebook

