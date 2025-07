Mancini | Wesley è perfetto per Gasperini Ríos? Giocatore da Roma E vi dico cosa manca oggi al calcio italiano

Mancini Wesley, perfetto per Gasperini e un esempio di talento inatteso, rappresenta ciò che il calcio italiano oggi può ancora sognare. Ex Roma e ora direttore sportivo in Brasile, Amantino Mancini torna a parlare dei protagonisti che potrebbero cambiare il destino della Serie A. Tra Wesley, un giocatore da Roma, e altri profili ancora da scoprire, l’Italia ha bisogno di ritrovare la passione e la qualità per tornare ai vertici. Ecco cosa manca davvero al nostro calcio.

Un ex che Roma non ha dimenticato. Amantino Mancini, protagonista con la maglia giallorossa tra il 2003 e il 2008, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5, ospite della trasmissione Roma Rock & Sport condotta da Mirko Torre e Luca Ferri. Dalla sua nuova vita in Brasile da direttore sportivo al giudizio sulla Roma che verrà, Mancini ha toccato tutti i temi caldi, compresi due profili seguiti con attenzione da Trigoria: Wesley e Richard Ríos. Il progetto Aymorès: “Costruiamo giovani per i grandi club”. Oggi Mancini vive e lavora a Belo Horizonte, dove ricopre il ruolo di direttore sportivo dell’ Aymorès, club attivo nei campionati regionali del Minas Gerais. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mancini: “Wesley è perfetto per Gasperini. Ríos? Giocatore da Roma. E vi dico cosa manca oggi al calcio italiano”

