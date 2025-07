tulipani di seta nera 2025 domani su rai2 con i premi a mare fuori andreozzi jalisse ed altri

Domani sera su Rai2, il prestigioso Festival Tulipani di Seta Nera 2025 porta sul grande schermo i riconoscimenti più ambiti del settore. Tra premi, ospiti e grandi protagonisti come Mare Fuori, Michela Andreozzi e Jalisse, la serata promette emozioni e celebrazioni del meglio della fiction italiana e del cinema sociale. Non perdere questo evento imperdibile che conferma l’eccellenza del nostro panorama culturale. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna dell’arte e dell’impegno sociale.

Mare Fuori ha ricevuto il Premio Miglior Fiction al Gran Galà del Sociale del Festival Tulipani di Seta Nera, in onda il 9 luglio in seconda serata su Rai2, premi anche per Michela Andreozzi, Jalisse, Cesare Bocci ed altri. Mare Fuori è stata premiata come Miglior Fiction al Gran Galà del Sociale del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, la manifestazione che celebra il cinema dedicato al racconto del sociale e della sostenibilità. La cerimonia, giunta alla sua XVIII edizione, andrà in onda mercoledì 9 luglio in seconda serata su Rai2, condotta da Lorena Bianchetti.