Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano cancella tre palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla. Peccato. Di un soffio out il dritto in avanzamento dell’italiano.40-40 Servizio e dritto. Alè Lorenzo! Parità.30-40 Coraggiosissima seconda vincente dell’azzurro.15-40 Due. Disastrosa volèe di dritto a campo aperto di, errore strano per il torinese.15-30 Errore gratuito con il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.15-15 Con attenzione Lorenzo spinge con il dritto da fondo.0-15 Gran lob di dritto giocato dal tennista di Atlanta.4-4 Game. Prima vincente a 230 km/h dello statunitense.40-0 Servizio e dritto ben piazzato dal.30-0 Se ne va anche questo pallonetto difensivo del piemontese.15-0 Scappa via il rovescio dell’azzurro.4-3 Game. Arriva la stecca con il passante di dritto del