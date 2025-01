Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: al via l’ultima partita del girone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-21 Ci pensa però lei, Anna Danesi, a guadagnare i primi set point per le padrone di casa.23-21 Non passa il tocco di Anna Danesi. Brutta palla di Orro ma bastava buttarla dall’altra parte.23-20 Scappa il servizio di Sylla. 3° errore in servizio per.23-19 Egonu strepitosa. Bellissima difesa di Bosetti sulla prima schiacciata, poi trova una soluzione diversa e segna il punto.22-19 Tocco del muro su attacco, molto forte, di Xinyue.22-18 Ancora una volta Sylla!! 4 punti per lei fin qui! Mani fuori e +4.21-18 Palla complicata per Sylla che però supera un triplo muro.20-18 Si rifà vedere Xinyue da sottorete.20-17 Di nuovo a +3 le padrone di casa che hanno effettuato alcuni cambi per non dare riferimento a muro.19-17 Van Ryk sfonda enon ne può nulla.