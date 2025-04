Sos terapie e liste d’attesa a Napoli tetraplegica scrive a Mattarella la risposta dell’Asl

Napoli 1 le prescrive 5 fisioterapie settimanali per la riabilitazione, ma alla paziente tetraplegica "il centro convenzionato che deve mandarle l'operatore a domicilio le dice che può farlo solo 2 volte a settimana". A segnalare la vicenda è Peppe Ferruzzi, presidente dell'Abaco (Associazione di base consumatori). Non si occupa certo la prima volta di Simona Parisi, 53 anni.È tetraplegica da quando ne aveva 18, a causa di un incidente stradale. Da 33 anni vive su una sedia a rotelle, ha perso l'utilizzo delle mani, e ha gravi difficoltà respiratorie. Sulla vicenda, Anteprima24 ha interpellato l'azienda sanitaria. Come prima cosa, i responsabili del competente distretto 33 annunciano per domani mattina l'invio di una commissione in casa dell'assistita. La donna, intanto, ha scritto al presidente della Repubblica.

