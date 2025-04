Thesocialpost.it - Lo sciame sismico continua: nuove scosse sulla costa oggi pomeriggio

Leggi su Thesocialpost.it

Non si arresta loche da settimane interessa laGarganica, in particolare la zona tra Lesina e San Nicandro Garganico, in provincia di Fa. L’ultima scossa, registrata– martedì 15 aprile – alle 15:42, ha avuto una magnitudo di 2.6, con epicentro localizzato a circa 12 chilometri dai centri abitati di Lesina e San Nicandro, a una profondità di 6 chilometri.Il sisma, con coordinate 41.9273 di latitudine e 15.4692 di longitudine, è stato rilevato come gli altri dalla sala sismica dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che sta monitorandontemente l’evoluzione del fenomeno.Con la scossa odierna, salgono a 47 i terremoti di magnitudo uguale o superiore a 2 registrati in questo territorio da gennaio 2025 a. Una frequenza sismica che ha allarmato residenti e autorità locali, soprattutto perché la maggior parte degli eventi si è concentrata nello stesso epicentro della scossa di magnitudo 4.