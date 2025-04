Puntiamo a riaprire la piazza Interventi di bonifica in corso tra Tronto e via Trigno chiarisce Cremonese

Tronto e via Trigno e, prima ancora, riaprire la piazza antistante i due edifici, e con essa la strada, per restituirle ai residenti della zona e al quartiere intero. Su questo sto lavorando da quando ho assunto la delega. Ilpescara.it - "Puntiamo a riaprire la piazza. Interventi di bonifica in corso tra Tronto e via Trigno": chiarisce Cremonese Leggi su Ilpescara.it "Far ripartire quanto prima i lavori nei due palazzi in costruzione tra viae viae, prima ancora,laantistante i due edifici, e con essa la strada, per restituirle ai residenti della zona e al quartiere intero. Su questo sto lavorando da quando ho assunto la delega.

Potrebbe interessarti anche:

Congresso della Lega, Salvini sul palco: «Puntiamo al 2032, ma sto bene anche da secondo». E attacca i 5s: «Qui imprenditori, nella loro piazza gli influencer»

«Quando penso al tempo che in questi anni ho tolto ai miei figli – che è il mio cruccio più grande – il vostro affetto mi fa capire che è tempo ben investito, anche per loro». Bastano gli applausi ...

“No al modello Caivano”, il quartiere Quarticciolo di Roma scende in piazza: “La risposta non è la repressione, ma è riaprire i servizi”

La pioggia non ha fermato le migliaia di persone che sabato primo marzo sono scese in piazza e hanno sfilato per le vie del Quarticciolo, quartiere a est della capitale, per protestare contro ...

Banchi del pesce nei mercati di piazza Muzii e via dei Bastioni, l'assessore Zamparelli: "Puntiamo sulla crescita"

Si sono ufficialmente trasferiti nei mercati di via dei Bastioni e piazza Muzii i commercianti dell’ex mercato ittico sgombrato per consentire i lavori del waterfront e, in particolare, la ...

"Puntiamo a riaprire la piazza. Interventi di bonifica in corso tra Tronto e via Trigno": chiarisce Cremonese. Frana sulla Sp76: al via la messa in sicurezza. Maltempo e neve, ancora chiuso il tratto della Ss63 verso il crinale. “Puntiamo a riaprire venerdì”. Frana sulla provinciale 77: "Puntiamo a riaprire la strada domani". Palestre, dopo Albate riapre la Parini: «Via Giulini? Fatto nulla per 20 anni». Salvini in città per il piano delle infrastrutture del Mit: "Puntiamo a riaprire la galleria di San Silvestro entro l'estate". Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Giubileo, riapre Piazza dei Cinquecento a Roma - ROMA (ITALPRESS) – E’ stata restituita alla città di Roma Piazza dei Cinquecento, dopo un importante intervento di riqualificazione del Gruppo FS Italiane. L’area, di proprietà di FS ...