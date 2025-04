San Paolo nel giardino di via Galba torna la targa dedicata ad Aldo Murgia

targa. È la terza volta, in quindici anni, che lì si svolge una cerimonia. Nel primo e nell'ultimo caso è stato per celebrare il ricordo di un residente, Aldo Murgia.

San Paolo: nel giardino sparita la targa dedicata ad Aldo Murgia, residente assassinato per un parcheggio

In via Galba, all’ombra del “Bidet” di San Paolo, fervono i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio. Gli operai sono al lavoro sul marciapiede opposto a quello in cui, nel 2009, venne ...

San Paolo, nel giardino di via Galba torna la targa dedicata ad Aldo Murgia. Nel cuore di San Paolo un nuovo giardino pubblico sulle ceneri dell'ex Csea. La Befana arriva nel giardino di Santa Rita al San Paolo, regali per i bimbi con le donazioni dei cittadini - VIDEO. Torino, quando il quartiere "adotta" un giardino. Inaugurato il nuovo giardino San Paolo, completamente rinnovato grazie ai fondi Pon Metro React-EU.. Addio ad alberi e giardino, arriva il parcheggio che i residenti non vogliono. Ne parlano su altre fonti

