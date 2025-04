Il prezzo del gas chiude in calo sotto i 35 euro

prezzo del gas chiude in calo sotto i 35 euro. I contratti Ttf ad Amsterdam cedono, infatti, lo 0,27% a 34,4 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo sotto i 35 euro Leggi su Quotidiano.net Ildel gasini 35. I contratti Ttf ad Amsterdam cedono, infatti, lo 0,27% a 34,4al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo a ridosso di 51 euro

Il prezzo dimezza il calo dell'avvio di giornata e chiude a ridosso dei 51 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,36% a 50,7 euro al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo sotto quota 41 euro

Il prezzo del gas chiude in calo sotto i 41 euro. I contratti Ttf cedono l'1,2% a 40,76 euro al megawattora.

