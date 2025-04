Processo Santanchè udienza rinviata al 13 maggio

Processo Santanchè, che vede coinvolta la ministra. La Procura di Milano contesta infatti a Daniela Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia, e alla società le carenze nel modello organizzativo, che va invece riscritto. Oggi è arrivata la decisione del presidente del collegio, Giuseppe Cernuto. A lui infatti è arrivata una questione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini. Per questo ha rinviato l’udienza al prossimo 13 maggio. Processo Santanchè, l’udienza è rinviata al 13 maggioInnanzitutto il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, ha chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio. Per farlo ha dovuto suddividere le singole annualità e posizioni (ovvero, chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Metropolitanmagazine.it - Processo Santanchè, udienza rinviata al 13 maggio Leggi su Metropolitanmagazine.it Novità sul, che vede coinvolta la ministra. La Procura di Milano contesta infatti a Danielae ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia, e alla società le carenze nel modello organizzativo, che va invece riscritto. Oggi è arrivata la decisione del presidente del collegio, Giuseppe Cernuto. A lui infatti è arrivata una questione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini. Per questo ha rinviato l’al prossimo 13, l’al 13Innanzitutto il Tribunale di Milano, alla primaa carico della ministra e altre 16 persone, ha chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio. Per farlo ha dovuto suddividere le singole annualità e posizioni (ovvero, chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione.

