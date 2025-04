Come la letteratura femminile può aiutare gli uomini a ripensare il proprio ruolo nelle relazioni

uomini non leggono libri di e sulle donne, non riusciranno a comprendere la nostra psiche e il nostro vissuto. Continueranno a vedere il mondo attraverso una lente quasi esclusivamente maschile. E questa visione ristretta si ripercuoterà sui nostri rapporti con loro».Alla luce di questo scenario, partecipare a un panel di scrittrici intitolato A Woman Education e vedere tra il pubblico, oltre a molte donne, anche diversi uomini, fa ben sperare. Perché sempre più uomini dovrebbero prendere parte a iniziative di questo tipo? Per ascoltare e ampliare quella visione ancora troppo limitata di cui parlava Sieghart. Gqitalia.it - Come la letteratura femminile può aiutare gli uomini a ripensare il proprio ruolo nelle relazioni Leggi su Gqitalia.it Qualche anno fa, la giornalista inglese Mary Ann Sieghart, commentando una ricerca secondo cui è estremamente improbabile che un uomo apra un libro scritto da una donna, dichiarava: «Se glinon leggono libri di e sulle donne, non riusciranno a comprendere la nostra psiche e il nostro vissuto. Continueranno a vedere il mondo attraverso una lente quasi esclusivamente maschile. E questa visione ristretta si ripercuoterà sui nostri rapporti con loro».Alla luce di questo scenario, partecipare a un panel di scrittrici intitolato A Woman Education e vedere tra il pubblico, oltre a molte donne, anche diversi, fa ben sperare. Perché sempre piùdovrebbero prendere parte a iniziative di questo tipo? Per ascoltare e ampliare quella visione ancora troppo limitata di cui parlava Sieghart.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Michela Carrara può sognare. Wierer non ci sarà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DEI MONDIALI DI BIATHLON DALLE 15.05 12.03: Più indietro partiranno le altre italiane: Hannah Auchentaller si è ...

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer può tentare la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON ALLE 14.55 17:21 Neanche 120? dall’ennesima impresa di Tommaso Giacomel, che è salito nel pomeriggio ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: parte la qualificazione femminile, Cassol può anche vincerla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:08 Arriva Myhrvold ed è comodamente qualificata in 2^ posizione, paga un solo centesimo da Carl. Ganz 14^ su 15 e probabilmente eliminata. 15:07 ...

Come la letteratura femminile può aiutare gli uomini a ripensare il proprio ruolo nelle relazioni. Pillola e Tumore: La pillola anticoncezionale e il cancro. Ode alle literary it-girl, in conversazione con Tea Hacic-Vlahovic. Tra passato e presente, «Donne che salvano i libri» in un confronto alla Biblioteca Universitaria. Donne e diritti, un ciclo di incontri ricorda storie e conquiste. Violenza di genere: come letteratura e arte possono contrastare il fenomeno. Ne parlano su altre fonti