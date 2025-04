Mensa della solidarietà i professori di religione acquistano le colombe pasquali da devolvere ai poveri

Mensa della solidarietà di Agrigento è stata "invasa" dalle colombe pasquali. Ad acquistarle e a donarle alla comunità missionaria Porta aperta che gestisce la struttura sono stati i professori di religione che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle famiglie indigenti in un momento di. Agrigentonotizie.it - Mensa della solidarietà, i professori di religione acquistano le colombe pasquali da devolvere ai poveri Leggi su Agrigentonotizie.it Ladi Agrigento è stata "invasa" dalle. Ad acquistarle e a donarle alla comunità missionaria Porta aperta che gestisce la struttura sono stati idiche hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle famiglie indigenti in un momento di.

