Piacenza albanesi in rivolta nel carcere delle Novate

rivolta sarebbe da ricercarsi nell'isolamento di un detenuto albanese, misura alla quale gli altri volevano opporsi Imolaoggi.it - Piacenza, albanesi in rivolta nel carcere delle Novate Leggi su Imolaoggi.it Il motivo dellasarebbe da ricercarsi nell'isolamento di un detenuto albanese, misura alla quale gli altri volevano opporsi

Rivolta nel carcere di Piacenza: rinforzi in arrivo anche da Parma

Sono arrivati anche da Parma gli agenti della polizia penitenziaria in antisommossa in rinforzo a quelli locali, per la rivolta che ha interessato una sezione del carcere delle Novate di Piacenza ...

Piacenza, scoppia la rivolta in carcere: poliziotti in assetto antisommossa

Una rivolta è in corso all’interno del carcere di Piacenza, scoppiata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile. Gli agenti della polizia penitenziaria stanno fronteggiando, in queste ore, ...

Rientrata la rivolta in carcere a Piacenza, alcuni detenuti trasferiti

È rientrata la rivolta all'interno del carcere di Piacenza scoppiata questa mattina. Durante i momenti di tensione alcuni detenuti, ristretti in una delle sezioni dell'istituto avevano incendiato i ...

Piacenza, rivolta in carcere sedata dalla penitenziaria. Nove detenuti denunciati. Movimenti sospetti tra bar e auto di passaggio in via Roma: due 20enni arrestati per spaccio di cocaina. Arrestati in via Roma a Piacenza due spacciatori ventenni. Piacenza, albanesi in rivolta nel carcere delle Novate. Ne parlano su altre fonti

Nota di tg24.sky.it: Rientrata la rivolta in carcere a Piacenza, alcuni detenuti trasferiti - Durante i disordini i detenuti hanno incendiato i materassi, per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Subito dopo, un gruppo di carcerati si è barricato all'interno. "Grazie all ...

Si apprende da informazione.it: Piacenza, rivolta dei detenuti nel carcere delle Novate: mobilitati anche agenti in tenuta antisommossa - I disordini sono iniziati martedì mattina in un’ala del penitenziario delle Novate e la polizia penitenziaria sta fronteggiando la sommossa Rivolta dei… Leggi ...

Segnala dire.it: Rivolta in carcere a Piacenza, bruciati materassi. Il Sappe: “Sedata senza feriti” - Alcuni detenuti hanno dato vita a disordini all'interno del carcere di Novate a Piacenza, dando fuoco a materassi e barricandosi in una sezione ...