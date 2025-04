La triste scoperta a Palermo in mezzo ai rifiuti anche un cavallo morto

cavallo morto è stato abbandonato tra i rifiuti via Giuseppe D'Alessandro , una traversa di via Trabucco, nel quartiere Cruillas, a Palermo. L'animale è stato trovato nei pressi una discarica abusiva. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale e si stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per verificare se vi sia stata in viale Regione Siciliana una corsa clandestina.. Feedpress.me - La triste scoperta a Palermo, in mezzo ai rifiuti anche un cavallo morto Leggi su Feedpress.me Unè stato abbandonato tra ivia Giuseppe D'Alessandro , una traversa di via Trabucco, nel quartiere Cruillas, a. L'animale è stato trovato nei pressi una discarica abusiva. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale e si stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per verificare se vi sia stata in viale Regione Siciliana una corsa clandestina..

Potrebbe interessarti anche:

Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta D'Ossuna

In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta sabato e domenica. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta ...

Pohjanpalo in lacrime lascia il Venezia: il saluto ai tifosi è davvero triste, passerà al Palermo

Joel Pohjanpalo dopo due anni e mezzo lascia il Venezia e passa al Palermo. L'attaccante finlandese si è commosso nel giro di campo che ha fatto per salutare i tifosi.Continua a leggere

Palermo, scoperta discarica abusiva di oltre 11mila mq

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale locale nei confronti due imprenditori operanti nel settore ...

La triste scoperta a Palermo, in mezzo ai rifiuti anche un cavallo morto. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: La triste scoperta a Palermo, in mezzo ai rifiuti anche un cavallo morto - Un cavallo morto è stato abbandonato tra i rifiuti via Giuseppe D'Alessandro , una traversa di via Trabucco, nel quartiere Cruillas, a Palermo. L'animale è ...

Secondo msn.com: Scoperta a Palermo base di produzione di crack, un arresto - (ANSA) - PALERMO, 06 MAR - E' il sequestro di crack ... hanno arrestato un palermitano incensurato e sequestrato un chilo e mezzo di cocaina, involucri sottovuoto, 500 dosi da un grammo ciascuno ...