Basket B nazionale General Contractor e Ristopro rush finale verso il play in

General Contractor al nono posto con 36 punti, Ristopro decima con 34.Le due storiche rivali della Vallesina si accingono alla volata nel finale di regular season per ottenere il miglior piazzamento nei play-in, la novità introdotta dalla LNP in questa stagione che permette alle squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di disputare gli spareggi, dai quali usciranno le ultime due qualificate ai playoff.Dopo i risultati della giornata appena trascorsa, il poker Chiusi (36)-Jesi (36)-Fabriano (34)-Sant’Antimo (32) si contende le posizioni dall’ottava all’undicesima. .com - Basket B nazionale / General Contractor e Ristopro, rush finale verso il play-in Leggi su .com A due giornate dalla fine della regular season, Jesi e Fabriano sono certe di accedere agli spareggi ma non della posizione. Tutti gli scenari negli ultimi 80’: è ancora possibile il derbyVALLESINA, 15 aprile 2025 –al nono posto con 36 punti,decima con 34.Le due storiche rivali della Vallesina si accingono alla volata neldi regular season per ottenere il miglior piazzamento nei-in, la novità introdotta dalla LNP in questa stagione che permette alle squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di disputare gli spareggi, dai quali usciranno le ultime due qualificate aioff.Dopo i risultati della giornata appena trascorsa, il poker Chiusi (36)-Jesi (36)-Fabriano (34)-Sant’Antimo (32) si contende le posizioni dall’ottava all’undicesima.

Potrebbe interessarti anche:

Basket B nazionale / La tripla di Arrigoni ferma la Ristopro: vincono gli Herons 74-71

Senza gli infortunati Hadzic e Dri, la squadra di Niccolai rimonta da -19 e viene punita dalla tripla allo scadere di Arrigoni. Domenica al PalaChemiba scontro diretto per il play-in con ...

Il novarese Claudio Negri è il nuovo allenatore della nazionale di basket 3x3

La nazionale 3x3 parla novarese. A dire la verità lo ha già fatto in passato e sempre tramite la stessa persona, ma ora con una prospettiva diversa. Il novarese Claudio Negri, che ha indossato la ...

Basket B nazionale / Ecco il derby: Jesi gioca per i play off, Fabriano per i play in

Palla a due domenica 9 marzo ore 18 al Palatriccoli. I due punti serviranno per raggiungere il primo importante obiettivo stagionale. All’andata, il 5 gennaio, il quintetto di Ghizzinardi si impose ...

Basket B nazionale / General Contractor e Ristopro, rush finale verso il play-in. LIVE B Nazionale - La classifica dopo il recupero 29^ giornata (Ruvo di Puglia batte Chiusi). LNP: SI È TENUTA A BOLOGNA L’ASSEMBLEA GENERALE. MAIORANA CONFERMATO PRESIDENTE. Basket B Nazionale / La General Contractor Jesi batte con merito Livorno. Jesi, brindisi di fine anno. Momento no per Fabriano. Serie B Nazionale - La prima giornata con tutti i risultati e le classifiche. Ne parlano su altre fonti

Come scrive basketmarche.it: Serie B Nazionale - Girone B - General Contractor Jesi: Dario Zucca 21 (9/12, 0/3), Santiago Bruno 19 (2/4, 5/7), Enzo damian Cena 9 (2/3, 0/1), Lautaro Berra 9 (3/5, 0/0), Edoardo Di emidio 8 (0/2, 2/6), Enrico Vettori 5 (0/0, 1/2 ...

Lo riporta basketmarche.it: Serie B Nazionale - Girone A - Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (4/6, 4/10), Francesco Paolin 17 (2/5, 3/6), Arsenije Stepanovic 14 (3/5, 2/4), Massimiliano Ferraro 11 (1/1, 2/6), Matteo Maruca 11 (4/5, 1/5), Jacopo ...

Lo riporta 98zero.com: Basket, Serie B Nazionale: Capo d’Orlando batte San Vendemiano e si qualifica ai playoff - L'Infodrive Capo d'Orlando batte in casa 77-75 la Rucker San Vendemiano, nella gara valida per la trentaseiesima giornata del Campionato ...