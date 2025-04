Concorso infanzia e primaria PNRR2 accesso agli atti Istruzioni USR Toscana

L'USR Toscana ha pubblicato l'avviso AOODRTO6240 del 15/04/2025 contenente le indicazioni per la presentazione di eventuali istanze di accesso agli atti relativamente alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno - DDG 3060 del 10 dicembre 2024.

