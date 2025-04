Champions League Inter nerazzurri i più ‘anziani’ d’Europa ecco l’età media di tutti i club Marotta ora ha questo compito

Champions League Inter, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono il club più 'anziano' d'Europa: ecco l'età media delle squadre, Marotta ora dovrà.Beppe Marotta è riuscito a creare un mix di esperienza e freschezza nell'Inter, un modelo che sembra funzionare alla perfezione per quanto i nerazzurri siano la squadra con l'età media superiore in Champions e in estate la rosa andrà almeno parzialmente 'svecchiata'. Ne parla così Libero oggi, ecco un breve passaggio: Champions League Inter – «Certo, qualche acciacco c'è stato, però nel momento decisivo sono tutti a disposizione di Inzaghi. Ed è vero che sono stati gestiti, ma nemmeno troppo: considerando i tanti problemi, il mister non ha potuto fare tutte le rotazioni che avrebbe voluto fare e questi giocatori sono stati obbligati a qualche lavoro forzato.

