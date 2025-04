Torna a salire il debito pubblico

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio il debito pubblico è ritornato sopra i 3.000 miliardi per effetto della crescita delle "disponibilità liquide del Tesoro". E' quanto rende noto la Banca d'Italia, secondo cui il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto a gennaio. L'incremento, spiega la Banca centrale, "riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro, il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, nonche' l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio". L'aumento del debito è sostanzialmente imputabile a quello delle Amministrazioni centrali; quello delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.

A febbraio il debito pubblico torna sopra quota 3mila miliardi

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.024,3 ...

Nota di italpress.com: Torna a salire il debito pubblico - ROMA (ITALPRESS) - A febbraio il debito pubblico è ritornato sopra i 3.000 miliardi per effetto della crescita delle "disponibilità liquide del Tesoro".

Si apprende da affaritaliani.it: Bankitalia, pessime notizie per gli italiani: torna a salire il debito pubblico. È sopra i 3 mila miliardi di euro - Lo scorso febbraio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.024,3 miliardi. Lo rileva Banca d'Italia nella pubblicazione ...

Segnala soldionline.it: Debito pubblico italiano, nuovo massimo storico! - In aumento il debito pubblico italiano nella rilevazione relativa al mese di febbraio 2025, che torna sopra quota 3mila miliardi di euro ...