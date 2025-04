Anna Ciriani Sono serena mi resta un bel ricordo di questa esperienza in Comune

Anna Ciriani ha sfiorato il 3% che le avrebbe consentito di entrare in consiglio comunale. "Me l'aspettavo - ha detto l'esponente di AmiAmo Pordenone - La mia è l'unica lista civica apolitica apartitica. Il mio è stato da sempre un percorso diverso dagli altri". Pordenonetoday.it - Anna Ciriani: "Sono serena, mi resta un bel ricordo di questa esperienza in Comune" Leggi su Pordenonetoday.it La candidata sindaco di Pordenoneha sfiorato il 3% che le avrebbe consentito di entrare in consiglio comunale. "Me l'aspettavo - ha detto l'esponente di AmiAmo Pordenone - La mia è l'unica lista civica apolitica apartitica. Il mio è stato da sempre un percorso diverso dagli altri".

