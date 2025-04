Beko non chiuderà gli stabilimenti in Italia firmato accordo

accordo quadro Beko. "Siamo riusciti a portare l’azienda a investire 300 milioni di euro totali, di cui 130 solo a Cassinetta, per i siti produttivi - ha commentato l’assessora regionale al Lavoro, Simona Tironi - scongiurandone la chiusura e mettendo le basi per un futuro. Milanotoday.it - Beko non chiuderà gli stabilimenti in Italia: firmato l'accordo Leggi su Milanotoday.it Sottoscritto l'quadro. "Siamo riusciti a portare l’azienda a investire 300 milioni di euro totali, di cui 130 solo a Cassinetta, per i siti produttivi - ha commentato l’assessora regionale al Lavoro, Simona Tironi - scongiurandone la chiusura e mettendo le basi per un futuro.

Potrebbe interessarti anche:

Beko fa marcia indietro su Comunanza: non chiuderà. I sindacati: “Garanzie per tutte le fabbriche”

Beko fa una mezza marcia indietro e rimpicciolisce il perimetro delle dismissioni in Italia. Dopo aver annunciato la chiusura di due fabbriche e il dimezzamento di un terzo sito, oltre al taglio di ...

Salve le lavatrici Beko di Comunanza: lo stabilimento non chiuderà

Lo ha annunciato il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, dopo averlo saputo dal ministro Urso ... Leggi tutto

Beko, un altro passo verso la reindustrializzazione: Comune firma protocollo con Invitalia

SIENA – Un altro passo in avanti verso la reindustrializzazione della Beko. La giunta comunale di Siena, nella riunione del 3 aprile ha approvato la delibera relativa all’approvazione del ...

Beko non chiuderà gli stabilimenti in Italia: firmato l'accordo. Alla fine Beko non chiude gli stabilimenti in Italia. Beko, accordo raggiunto: ridotti gli esuberi e reindustrializzazione per lo stabilimento di Siena. Salve le lavatrici Beko di Comunanza: lo stabilimento non chiuderà. La Beko rivede i piani, la fabbrica di Comunanza non chiuderà i battenti. Tavolo Beko al ministero. Urso all'azienda: nessuna chiusura di stabilimenti. Spiragli per Comunanza. Ne parlano su altre fonti