La nuova serie Mediaset di Anna Valle si intitolerà Una Nuova Vita Dove l’abbiamo già sentita

"La forza di una donna che combatte per dimostrare la propria innocenza e riconquistare l'amore di suo figlio". Con queste parole viene descritta la nuova serie di Canale 5 di cui sono appena iniziate le riprese e che avrà per protagonista Anna Valle con Daniele Pecci. Una serie di cui abbiamo scritto appena qualche settimana fa presentandola come I Segreti della Montagna. Ebbene, c'è stato un cambio di programma e RTI e Banijay Studios Italy hanno optato per il nuovo (ma non nuovissimo) titolo Una Nuova Vita. Sarà proprio per il coinvolgimento della Valle, ma questo titolo richiama clamorosamente alla mente la prima stagione di Lea, serie che presto tornerà su Rai 1 con la terza stagione e che nel 2023 si presentò al pubblico con il sottotitolo Un Nuovo Giorno. I Segreti della Montagna diventa Una Nuova Vita. E non finisce qui perchè, immaginando Una Nuova Vita, non si può non pensare ad Un'Altra Vita, miniserie che nel 2014 vide Vanessa Incontrada alle prese con il suo primo ruolo importante per Rai Fiction.

