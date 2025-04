La proposta rifiutata da Rapinese Como non è una città per tutti

Como non è per tutti, e con questa Amministrazione lo sarà sempre meno".A parlare è Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, dopo il voto contrario dell’amministrazione Rapinese alla proposta di dotare la città di bagni pubblici attrezzati per persone. Quicomo.it - La proposta rifiutata da Rapinese: “Como non è una città per tutti” Leggi su Quicomo.it non è per, e con questa Amministrazione lo sarà sempre meno".A parlare è Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, dopo il voto contrario dell’amministrazionealladi dotare ladi bagni pubblici attrezzati per persone.

La proposta del Pd rifiutata da Rapinese: "Como non è una città per tutti". "Nuovo stadio a Como, sia ascoltata la voce dei cittadini. Non come fa il sindaco che rifiuta il confronto". Il sindaco di Como rifiuta il faccia a faccia. E per ammetterlo gira 15 (!) fumosissimi minuti di video.

Secondo comozero.it: La Lista Rapinese (tranne una consigliera) boccia la mozione per gli stomizzati. Cantaluppi: “Sconcertante schiaffo morale” - La Lista Rapinese Sindaco ieri sera in consiglio comunale ha bocciato la proposta del consigliere di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi, per dotare la nostra città di bagni pubblici attrezzati per ...

Scrive quicomo.it: Blitz immobiliare di Rapinese: Villa Olmo quadruplica - La giunta comunale di Como, guidata dal sindaco Alessandro Rapinese, ha approvato, con delibera del 12 marzo 2025, la formulazione di una proposta di prelazione per l’acquisto di un compendio ...

Nota di comozero.it: Rapinese chiude la porta ai 111 architetti: “Il nuovo stadio lo faremo. La loro proposta non mi interessa, chiusa qua” - “No grazie, non mi interessa la loro proposta. Andiamo avanti, chiusa qua”. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese chiude subito la porta in faccia ai 111 tra architetti e intellettuali di tutto il ...