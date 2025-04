Gli operai di Jabil bloccano lo stabilimento No all’incontro al Mimit con Tme non è un acquirente credibile

acquirente “credibile”. È il grido degli operai dello stabilimento di Marcianise della Jabil, la multinazionale statunitense che ha deciso di disfarsi della fabbrica dove lavorano 408 persone. Per questo, alla vigilia dell’incontro convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, i lavoratori hanno bloccato lo stabilimento. “Una protesta spontanea, decisa, legittima”, sottolinea il sindacato Usb che “condivide e sostiene pienamente la mobilitazione”.Ad avviso dell’Unione sindacale di base “non esiste alcuna trattativa credibile con un soggetto che, finora, ha dato prova di essere completamente inaffidabile sul piano delle garanzie industriali e occupazionali”. Di conseguenza “il rischio è evidente: si tenta di costruire un’operazione di facciata, che salvi la forma e scarichi il peso della crisi ancora una volta sui lavoratori”. Ilfattoquotidiano.it - Gli operai di Jabil bloccano lo stabilimento: “No all’incontro al Mimit con Tme, non è un acquirente credibile” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nessuna trattativa con Tme perché non è ritenuto un”. È il grido deglidellodi Marcianise della, la multinazionale statunitense che ha deciso di disfarsi della fabbrica dove lavorano 408 persone. Per questo, alla vigilia dell’incontro convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, i lavoratori hanno bloccato lo. “Una protesta spontanea, decisa, legittima”, sottolinea il sindacato Usb che “condivide e sostiene pienamente la mobilitazione”.Ad avviso dell’Unione sindacale di base “non esiste alcuna trattativacon un soggetto che, finora, ha dato prova di essere completamente inaffidabile sul piano delle garanzie industriali e occupazionali”. Di conseguenza “il rischio è evidente: si tenta di costruire un’operazione di facciata, che salvi la forma e scarichi il peso della crisi ancora una volta sui lavoratori”.

