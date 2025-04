Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, chi è Denise Albani la consulente nominata dalla gip di Pavia

È una poliziotta della Scientifica di 35 anni, la nuova super peritagiudice le indagini preliminari di, Daniela Garlaschelli, per l’incidente probatorio e la consulenza genetica sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, da comparare con quello del 37enne Andrea Sempio, di nuovo indagato per omicidio, di Alberto Stasi e gli altri profili maschili di soggetti che frequentavano la villetta di via Pascoli a. Trentacinque anni,è Commissario Capo Tecnico Biologo, vincitrice del concorso bandito nel 2016 per i tecnici biologi della polizia di stato ed è una biologa specializzata in Genetica forense.Come si legge sul profilo Linkedinha conseguito una Laurea triennale all’Università del Salento in Scienze biologiche, quindi la magistrale (curriculum biosanitario), nel 2015 ha conseguito un master di secondo livello in Genetica forense alll’Università Tor Vergata di Roma.