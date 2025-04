Calcio Fabriano a giugno il camp di Tecnica del Portiere

Calcio Fortitudo – Asd Fabriano Cerreto all’Aghetoni dal 20 al 22 giugno per giovani dai 6 ai 16 anniFabriano, 15 aprile 2025 – Il Fabriano Cerreto organizza nel weekend del 20-21-22 giugno il primo camp di Tecnica del Portiere.Il camp si svolgerà presso lo stadio Aghetoni con ore dedicate alla formazione e agli allenamenti. Possono partecipare tutti i giovani dal 6 ai 16 anni. Tre giorni imperdibili dedicati esclusivamente ad un ruolo affascinante ed impegnativo.La direzione Tecnica è affidata a mister Paolo Bartoccioni e mister Massimo Prete, allenatori dei portieri professionisti.Un’occasione per imparare e crescere.Per informazioni e iscrizioni:Paolo: 347 2639728Massimo: 339 1111850©riproduzione riservataL'articolo Calcio / Fabriano, a giugno il camp di Tecnica del Portiere proviene da Lo sport della Vallesina. .com - Calcio / Fabriano, a giugno il camp di Tecnica del Portiere Leggi su .com Organizza la ScuolaFortitudo – AsdCerreto all’Aghetoni dal 20 al 22per giovani dai 6 ai 16 anni, 15 aprile 2025 – IlCerreto organizza nel weekend del 20-21-22il primodidel.Ilsi svolgerà presso lo stadio Aghetoni con ore dedicate alla formazione e agli allenamenti. Possono partecipare tutti i giovani dal 6 ai 16 anni. Tre giorni imperdibili dedicati esclusivamente ad un ruolo affascinante ed impegnativo.La direzioneè affidata a mister Paolo Bartoccioni e mister Massimo Prete, allenatori dei portieri professionisti.Un’occasione per imparare e crescere.Per informazioni e iscrizioni:Paolo: 347 2639728Massimo: 339 1111850©riproduzione riservataL'articolo, aildidelproviene da Lo sport della Vallesina.

