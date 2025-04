Napoli chiuso con l’Empoli l’acquisto di Marianucci Contratto fino al 2030

Napoli, preso Marianucci dall’Empoli Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale X, Napoli ed Empoli hanno chiuso l’affare che porterà . L'articolo Napoli, chiuso con l’Empoli l’acquisto di Marianucci. Contratto fino al 2030 proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, chiuso con l’Empoli l’acquisto di Marianucci. Contratto fino al 2030 Leggi su Forzazzurri.net , presodalCome riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale X,ed Empoli hannol’affare che porterà . L'articolocondialproviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Il presidente dell’Empoli Corsi: «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante»

In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Al centro dell’attenzione il match del ...

Napoli-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Empoli è una sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi...

Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta ...

Alvino: "Risposta da grande squadra, Napoli-Empoli porta 5 buone notizie". Il Napoli prepara la difesa del futuro: “Chiuso l’acquisto del giovane Luca Marianucci”. Maglia Napoli 2024-2025: prezzo e link per acquistare. Juve, poker all'Empoli:i bianconeri vincono per 4-1, doppietta di Kolo Muani. Calciomercato Serie A 2025, gli acquisti ufficiali. Mercato chiuso: ecco tutti gli acquisti e le cessioni in Serie A! Cosa succede ora per Balotelli. Ne parlano su altre fonti